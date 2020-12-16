台股今（16日）大漲235點，站上14304點，一口氣收復5日線、10日線，終結日 K連4黑走勢。財信傳媒董事長謝金河表示，今年台股漲到14000點以上，前20大市值企業，只有4家上漲，剩下16家都下跌，其中股王大立光在兩岸光學股中跌最慘，他認為，除了華為禁令的因素外，大立光可能也面臨治理的問題。

謝金河在臉書發文表示，「谷月涵說台股漲完了，漲滿了，若要繼續往上攻堅，必須要有國際資金。 」這話是對的！今年外資賣超台股已達6256億元，外資從來沒有出現過連續兩年大賣超，理論上，外資明年買超台股機率大。

他指出，另一個角度來看，今年台股漲到14000點以上，出現了一個有趣的現象，台股前20大市值企業，只有4家上漲，剩下16家都下跌，其中跌最慘的居然是大立光，這個現象十分值得探討。

「台股今年只靠這4家公司股價就上了萬四，明年沒有上漲的16家公司都在低基期，不會出現漲完、漲滿的問題。但市值一度排在第五的大立光今年從5000元一度跌破3000元，如今3335元，全年下跌33%，大立光跌幅兩岸光學股名列前矛，最好的公司，股價跌最慘，十分不可思議！」

謝金河提到，今年在香港上市的光學變焦鏡頭股，表現最好的是高偉電子，今年不算配發的0.973港元特別股息，高偉今年大漲164%，舜宇光學今年也上漲15.47%，只有丘鈦科技小跌8.06%，而台灣的玉晶光跌2%，亞洲光學跌32.5%，大立光是全台股價最高的股王，股價在兩岸三地市場跌最慘。

謝金河認為，大立光除了華為禁令因素外，可能也面臨治理的問題。這些年大立光努力鞏固經營權，但是公司的全面競爭優勢卻面臨對手挖牆角，今年高偉快速崛起，立訊王來春家族以立景科技拿下44.87%股權，更强大的對手切進來了。而大立光這些年維持13.41億元資本額，如同航行在大海中的小船，風浪打過來，船隻的穩定性也受影響。這次大立光可以趁低潮想想新架構！

(中時新聞網)