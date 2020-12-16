美國多名前線醫護及國防部高級官員已率先接種首批輝瑞新冠疫苗。白宮發言人麥克納尼15日表示，只要醫療團隊認為時機恰當，總統川普會立即接種新冠疫苗。另有消息指副總統彭斯可能會於18日接種疫苗並錄影紀錄過程，不知是否早於川普。而候任總統拜登的過渡團隊預計，很快就會公布拜登和副手賀錦麗何時接種新冠疫苗。

被問及川普為何不為接種疫苗、為人民樹立榜樣時，麥克納尼回應，川普絕對鼓勵美國國民接種疫苗，也想讓護理機構的前線人員等最易受感染的群組先行師打。她指部分國安人員及少數政府高官也會在本周接種疫苗，預料包括保護總統的軍官和特勤人員，確切人數和接種者身份目前保密。麥克納尼本人也對接種疫苗持開放態度。

美國過敏與感染疾病中心主任佛奇15日強烈建議，川普、彭斯、拜登和賀錦麗都應盡快接種疫苗。代理防長米勒14日已率先接種疫苗，其他高層官員亦會在本周接種。

部分政府高層官員透露，白宮西翼大部分地區、國會山莊和其他設施將在本周內接種疫苗；國家安全委員會亦正與國土安全部、白宮的醫療部門、行政管理和預算辦公室、衞生及公共服務部協調全面推出。最高法院未就大法官或其他主要工作人員會否接種疫苗發表評論。州、縣、市政府領導人和民選官員最早將在明年1月接種疫苗。

國務院15日的備忘錄指出，部署在阿富汗首都喀布爾、伊拉克首都巴格達及索馬利亞首都摩加迪沙的前線醫護及美國人員，執行關鍵任務的外交安全人員等將優先接種疫苗，但未提及國務卿蓬佩奧和其顧問何時接種。

(中時 )