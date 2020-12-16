上周六，緯創位於印度南部卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）的iPhone組裝廠房發生暴動，初步估計緯創損失43.7億盧比（約16.71億台幣），一名在印台商指出，工資爭議只是只是這場暴動的導火線，印度「種姓」社會制度階級分明，目前大約2億人是「賤民」後裔，而社會地位低落的工人容易與管理人產生矛盾，因此埋下禍根。

根據《香港經濟日報》報導，由社交媒體傳出的砸廠照片與片段，可以看出過程中有人搗毀生產線，並在廠外縱火燒車，場面激烈。印度警方消息人士透露，砸廠是員工所為，薪酬待遇問題是暴動事件的導火線，是工人收不到資方承諾的薪酬所引起。卡納塔卡省工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）也表示，這起暴力事件，可能是緯創、管理公司與工人之間溝通不良所致。

但熟悉內情人士則表示，由於緯創推動在地化，聘用印度籍總經理，他在上任後一改過去台灣主管與工人一起用餐、一起同歡的平等作法外，還更改部分人事與勞務安排，導致一些原本在緯創工作或已與緯創簽訂合約的勞務公司受到影響，成為勞方不滿的根源。事實上，當地警方也正在調查，是否有人為了宣洩對這個印度籍總經理的不滿，鼓動基層工人暴動砸廠。

報導指出，一名在印度長期工作的台商也說，台灣企業在各國經營大多傾向推動人事在地化以利融入當地社會且長期經營，但印度的「種姓」社會制度，卻令台商在當地實踐本土化管理時，要更小心處理階級差異的問題，以免引爆位居社會上層的管理人員與基層的職工，出現矛盾甚至衝突。

這名台商舉例，有些台灣大型企業把印度分公司更換為印度籍負責人後，反而出現原習慣於台灣主管平等對待的印度員工，感受到種姓歧視。緯創這次事件，值得有意到印度投資的台商參考。

種姓（Caste）是印度傳統的社會制度，如追本溯源，其將社會分四個階層：1.婆羅門：僧侶與教師；2.剎帝利：士兵與封建領主；3.吠舍：勞動者、商人、農人、工匠；4.首陀羅：奴隸。在這4個階層外，還有一群社會地位更低下的人，即是所謂的「賤民（Dalit）」，在古代甚至不會被視為人。種姓制度下的社會階級透過繼承，代代相傳，即一代是賤民，後代也是賤民，賤民曾嚴禁跨階層通婚。

報導分析，儘管現代印度憲法已明文廢除種姓制度，加上社會經濟活動趨向多元化，印度階級劃分已不如古代壁壘分明，但種姓畢竟在印度已出現了數千年，根深柢固，並非一朝一夕可以徹底消除，因此到了現在，社會階級歧視仍然非常嚴重。

目前印度有約15%的人口、即大約2億人是「賤民」後裔，他們普遍被視為社會地位較低的一群人，而只有社會底層的人，才會到工廠打工。位處社會地位較高、接受過較多教育的管理層，若不善待草根員工，這種歧視一旦出現在企業，常常會成勞資衝突的根源。

(中時新聞網)