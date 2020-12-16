新設計的彩繪牆面以客家、魯冰花及茶三大元素，充分展現大北坑地方特色，也讓彩繪牆深受不少遊客喜愛。圖為大北坑農村發展協會總幹事江增平。（黃婉婷攝）

為跳脫傳統農村形象，大北坑農村發展協會副總幹事陳鉦翰特別找來地方設計師，以客家、魯冰花及茶三大元素，運用幾何色塊彩繪遊客服務中心外的牆面，用色以黃綠色系為主，大膽且活潑，不僅居民眼睛為之一亮，遊客也爭相拍照打卡，成為社區新亮點。

大北坑農村發展協會過往以社區再造聞名，社區內設有水土保持教室，媒合藝術青年所打造的客家風情磚雕藝術牆、伯公黃金蟬，活化期間也協助市府推動休閒農業區的成立，今年更榮獲金牌農村殊榮，特色獨具。

鑒於遊客服務中心為休區門面，象徵地方產業與精神。陳鉦翰指出，彩繪牆面蔚為流行，但不少作品缺乏在地溝通，設計作品淪為形式、缺乏意象，他便整合地方特色，找來設計師吳承暉操刀，自己也全程參與規畫與製作，期望彩繪牆能作為社區再造的新起點。

為貼合休區特色及觀光功能，設計師吳承暉跳脫原先框架，將大北坑農村特色簡化成幾何色塊，以亮色系作為主色調，展現大方氣勢之餘，也不失藝術成分。構圖中呈現茶農採茶、職人奉茶的意象，周邊則融合生態，加入客家母親花魯冰花、茶樹等植披，讓舊有牆面重獲新生。

居民張先生笑說，極少見到用色大膽、層次鮮明的社區彩繪牆，黃綠選色與地方生態相映成趣，還能擺脫傳統紅磚的用色限制，給地方加分許多；遊客則認為，有別一般農村，彩繪設計充滿活力，色塊運用清楚明瞭，一眼就能看出地方特色。

(中時 )