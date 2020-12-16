有4案9控罪在身的香港前議員許智峯，早前在保釋期間棄保潛逃，遭警方通緝，目前正與家人流亡英國，外界關注其中西區區議員議席安排。香港民政事務局16日表示，許智峯於3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，當局認為有需要暫停發放許在3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合指引及公帑得以妥善運用。

許智峯上月底被發現身處丹麥，他當時解釋，此行為年度外訪行程，本月初卻突然宣布流亡，其後轉到英國倫敦，到達時被媒體追問，他說自己可能永遠沒機會再回香港。

不過，許智峯至今仍未正式遞信給港府當局辭去其區議員職務，港社會已有聲音批評許仍坐領議員薪資，要求當局即時褫奪其議席及停止發放任何薪津。據了解，香港現區議員可享月薪逾3.5萬（港幣，下同，約台幣12.6萬），每月雜項開支津貼7,940元，並可享每年營運開支償還款額逾55萬元，及每年醫療津貼逾3.5萬元等。

許智峯現有9宗控罪在身，分別涉4宗不同案件，包括涉及去年7月「光復屯門」遊行、今年5月立法會內務委員會衝突，以及今年5月及6月審議《國歌條例草案》期間潑臭水，被控違反《立法會（權力及特權）條例》及《侵害人身罪條例》等。

(中時 )