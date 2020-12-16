中天新聞台因換照失敗，退出有線電視52頻道，轉型成為新媒體，而由戴立綱所主持的政論節目《新聞龍捲風》 也一起轉戰網路平台，在昨(15)日的節目中，戴立綱甚至豁出去，邀請來賓一起打遊戲，在接受《中時新聞網》的訪問時他自曝：「我是瘋子！」

戴立綱豁出去了！節目上打手遊自認「瘋子」

中天新聞到網路平台發展後，各節目都有了很大的創新，用前所未有的方式呈現新聞，讓網友直呼好新鮮！戴立綱表示，雖然《新聞龍捲風》變成網路節目，但本質依然不變，甚至也因為不再受到NCC的管制拘束，讓整個團隊可以盡情發揮，做更多不一樣的內容。

主持人戴立綱（右）與財經專家邱敏寬比拚手遊。（中天新聞台提供）

「節目的團隊都是瘋子！連我都是瘋子！大家都會問我吃藥沒？」戴立綱表示製作團隊都是一群很瘋狂的人，時常有很多新鮮有趣的點子呈現給觀眾，而未來在網路上也會有更開放的演繹方式。

戴立綱和製作團隊現在也全力經營社群平台，對於是否有意打造網紅形象，他回應，是否成為網紅不重要，只要把自己本來該做的事情做好就好，「網紅還不就是平常人嘛」，並強調保有著平常心，做事反而更淡定。最後他說道，「經營社群是為了讓觀眾看到許多工作人員背後不為人知的一面，拉近與大家的距離。」

(攝影/邱子軒、剪輯/陳科廷)

(中時新聞網)