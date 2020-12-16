新竹37歲男子邱聖哲，在中橫便道管制區失蹤41天終於被找到，楊姓獵人與警消在山洞裡發現邱男，全身僅穿一條內褲，至少爆瘦20公斤，據悉，邱男是靠乾淨溪水存活，以及家屬垂掛的糧食、巧克力，但無法證實邱男究竟有沒有吃這些糧食，如果真的僅靠溪水保命，警消不禁讚嘆真的是「天公仔子」。

獵人楊東波發現邱男時，全身以防水布裹身避寒，且離水源近，楊東波認為邱男求生意志強烈，摔下山谷後，奮力爬上150公尺高的涵洞，不過此處除了離水源近，但沒有生火器具，楊東波認為邱可能是生吃溪蝦止飢，因為那裡溪水很淺，自己當天晚上就吃了2隻。

但實際上，邱男到底吃什麼東西存活，目前還無從得知，如果僅靠溪水，由於沒有攝取營養，很難維持生命，有醫生指出，真的沒遇過光靠喝水，可以撐這麼久，只能說求生意志極強；不過當初搜救時，家屬在山中垂掛許多糧食、巧克力，警消曾猜測邱男可能靠這些食物存活。

不過，垂掛在山洞附近的糧食，並沒有被吃掉，其他地方的糧食，由於垂掛地點太多，也無法證實究竟還在不在，因此邱男也有可能根本沒碰過這些餅乾巧克力，且山洞附近連野果也沒有，只有雜草岩石，或許邱男可以活下來是「天公有保佑」。

(中時新聞網)