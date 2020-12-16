曾是奧運柔道國手的嚴國哲，在台南市陸續出任5間派出所長，因獲獎無數人稱「金牌」，壯碩的他卻抵不過積勞成疾，16日中午病逝醫院，享年50歲。因在職亡故，台南市警察局將正研商發動警局內募款的警心行動。

嚴國哲身材高壯，年輕時是柔道黑帶高手，曾在世界警消運動會上奪金，國內柔道比賽獲獎無數，在警界有「金牌」綽號，因此保送警大，畢業後出任警職。

他在警界任職最久的職務屬派出所長，擔任過市區的育平、安平、博愛、中正加上麻豆派出所，都是勤務繁重的轄區。

鐵打的身體卻不堪長年疲勞，嚴國哲近年身體亮紅燈，職務一再調整，從第1線派出所長調往第2線內勤，最後在民防管制中心擔任警務正。

晚年的嚴國哲不再是鐵漢形象，卻經常往返醫院，念舊的他只要身體稍恢復，最常回中正派出所與警界舊同事敘舊。

在同事眼中，警大60期的嚴國哲為人豪爽、阿莎力，工作認真好相處，16日上午10多位警界老同事突然接獲嚴家傳出他病況惡化的消息，趕往醫院探視，原本還希望為他打氣加油，不料已成最後一面。

嚴國哲中午12時36分病逝，因屬在職亡故，老同事不勝唏噓，感嘆警察職務繁重，是燃燒壽命的職業。

台南市警察局民防管制中心主任卓金益將擇期與嚴家家屬研討，是否願意接受警局發動警心行動，在警界募款奠儀，表達警局對家屬心意。

(中時 )