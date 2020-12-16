「運動時真的快樂哦！」愛好運動、年僅9歲的許百華，目前就讀桃園市埔頂國小，3年前被診斷出患有「血小板低下症」，只要輕微碰撞就會出現整片瘀青，罕病卻未澆熄她對壘球與馬拉松的熱情，堅毅精神讓家人教練感動不已，期許她能在安全前提下，繼續堅持自己所愛。

爸爸許國軒回憶，孩子自小就愛運動，3歲爬山時從不要求人背，跑操場20圈只是小菜一疊，甫上小學便投入壘球校隊，直到2017年發現女兒身上出現點狀紅斑，輕輕一碰就會瘀青，才決定求診檢查，沒想到診斷出血小板過低，影響凝血、止血功能，若未控制得當恐有嚴重後果。

由於女兒許百華（中）喜歡運動，爸爸許國軒（右）常利用閒暇時間陪伴她跑馬拉松，媽媽福島幸子（左）則加強日常照護，以不同方式陪伴孩子長大。（黃婉婷攝）

診斷結果讓許百華的校隊人生按下暫停鍵，在長達一年多的藥物治療期間，即使頻繁入院回診，她從未有過怨言，終於盼得血小板逐漸回升，雖然爸媽要她多從事靜態活動，別總是跑跑跳跳，卻無法抵擋她對壘球與跑步運動的鍾愛，決定放手讓女兒做想做的事。

如今，許百華一周練體能的時間超過20小時，她說練習的時候很快樂，可以和朋友玩在一起，享受團體作戰的樂趣。許國軒也分享，他和太太最怕就是接到學校電話，擔心又聽到女兒受傷的消息，因此總是耳提面命，要孩子注意安全，以身體為重。

教練張金立笑說，孩子運動神經相當好，擔任隊上外野手時表現優異，雖然身患疾病卻從不缺席團練，師生待她與一般生無異，9月時她也和隊友一起披上戰袍，努力不懈換得豐碩成果，一舉榮獲全國女子協會壘球錦標賽國小組全國第三名，讓校方相當敬佩。

(中時 )