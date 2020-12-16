市府與中央畜產會聯合抽查，檢驗南市本土畜禽產品，共抽驗各類畜牧場1159處，檢測3862件品，最後僅1件違規。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

美豬即將進口，對台灣農民衝擊程度未知，而畜牧場動物用藥品使用是否正確，直接關係上是禽畜產品安全，南市府農業局動保處除加強輔導畜牧場正確用藥外，也確實執行各項抽驗及稽查作業，迄今共抽驗各類畜牧場1159處，檢測3862件品項是否有藥物殘留或違規用藥情事，最後僅1件違規，合格率接近100％

動保處長吳名彬表示，市府與中央畜產會聯合抽查，檢驗南市本土畜禽產品，迄今共抽驗雞蛋、鴨蛋、雞肉、鴨肉、鵝肉、牛乳、羊乳、肉豬、牛、羊等品項，也到肉品市場檢驗豬毛髮144件，結果僅檢出違規用藥1件，且上市前就在牧場移動管制，並未流入市面，其餘均合格，南市自2012年後也未再驗出受體素。

農業局長謝耀清指出，近年來推廣地產地銷以減少碳足跡的環保概念蔚為風潮，為了讓市民安心選購在地畜禽產品，於畜禽養殖過程中層層監督，也輔導農民改善飼養環境，包含提供畜牧場周邊環境消毒、輔導落實生物安全防疫措施、疾病防疫及監控，控制動物傳染病流行以減少用藥需求。

另外農業局也邀畜牧業者、飼料業者及獸醫師等動物用藥從業人員，進行教育訓練及動物用藥品法規宣導，包括畜禽養殖期間應不定期採樣監測，避免違規用藥的畜禽產品上市，並在肉品市場及屠宰場採集豬毛髮或豬肉檢驗瘦肉精等藥物殘留；畜禽產品上市後，依然有衛生單位進行檢測把關。

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