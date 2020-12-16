大里地區人車快速增加，大里橋南北兩端，常有車輛壅塞情形，台中市警局霧峰分局統計自今年1月1日起迄今，大里區中興路一段沿線共計發生全般交通事故268件及死亡交通事故1件，究其原因應為車流量大且路幅較小，擬以尖峰時段禁止左轉來改善。

大里主要道路之中興路一段利用大里橋往來市區車輛眾多，加上道路設計之故，尖峰時段常有車輛壅塞情形且易生事故。霧峰分局分析易生交安事故原因有，搶快或機慢車、行人使用道路未依規定等違規行為，加上中興路一段道路缺口甚多，民眾利用缺口迴轉或左轉等情形，往往不慎即發生交通事故，尤其上、下班交通尖峰時段因左轉彎車輛待轉佔用內側車道，易造成後方車輛未保持安全距離，而發生追撞或後方車輛壅塞回堵情形。

霧峰分局日前與交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段、交通局、何欣純立委服務處及在地里長等會勘，建議中興路一段部分路口是否比照市區主要道路，增設上下班期間交通尖峰時段（7-9時、17-19時）部分路口禁止左轉標誌，以維持交通順暢與用路人安全。

霧峰分局長陳家銘表示，未來將持續針對易生交通事故路段主動與相關單位研商，討論有效降低交通事故之策略，並呼籲鄉親支持外，也希望用路人於駕駛車輛應注意標誌及標線，遵守相關交通法規，行經路口時應減速禮讓行人，共同創造安全的交通環境。

(中時 )