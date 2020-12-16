歐股周三開盤上揚，走在連三個交易日上漲的路徑。媒體傳聞英國脫歐談判可望達成，以及歐盟部分國家預計新年前可能推出疫苗，激勵市場情緒。
周三泛歐Stoxx 600指數上漲3.49點或+0.89%，為396.34點。汽車股上揚1.55%，石油天然氣股上漲1.41%，為表現最好的部門。
歐洲德法等八個國家達成協議，共同協調和分享疫苗接種進度。德國衛生部長並表示，可望聖誕節前啟動全民接種疫苗。
英國媒體BBC報導，英國將在最後一刻與歐盟達成脫歐協議定。
歐盟執委會主席萊恩(Leyen)周三指出，現在無法說與英國是否將有一貿易協定，但是已經有一些進展，未來幾天將是關鍵。
投資人關注周三即將公布的PMI數據初值，預計歐元區12月商業活動將較前一個月稍微改善。
美國股市隔夜的上揚，刺激措施的前景，讓那斯達克觸及高點；另亞洲主要股市周三的樂觀表現，亦帶動歐股交易所樂觀信心。
投資人亦關注美國聯準會兩日會議的結論。
(時報資訊)
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