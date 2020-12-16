永豐金（2890）旗下永豐銀行統籌主辦中租-KY（5871）旗下仲利國際租賃3年期百億元聯貸。永豐銀行總經理莊銘福今（16）日於簽約慶祝活動中表示，永豐銀行攜手金融同業共同統籌主辦仲利國際百億元聯貸案且擔任額度管理銀行，該案原擬募集額度為美金2.5億元，共獲得16家銀行業者參與並獲超額認購，最終以美金3.5億元、約當新台幣100億元成案；此聯貸案亦為仲利國際截至目前最大金額的外債聯貸案，為其提供經營大陸市場的穩定資金，以拓展在地化新產品及新服務。

統計顯示，今（2020年）年台灣的聯貸案數量總計達200件，規模達百億元者則與往年相當、約占5%；永豐銀行表示，受新冠病毒（COVID-19）疫情及中美貿易戰影響，全球經貿往來的波動度大增，為協助企業放眼未來並持續拓展營運版圖，永豐展現良好的聯貸籌組與管理能力，促使銀行團投入參貸，進一步協助仲利國際調整財務彈性亦充實資金。

永豐銀行繼今年六月甫完成仲利國際租賃（越南）聯貸主辦案件後，本次再度順利籌組仲利（中國）大規模外債聯貸案，充分運用銀行跨境資源之優勢，提供企業全方位境內外金融解決方案；同時，永豐銀行亦自去（2019年）年起陸續主辦包括寶島陽光、華立集團、中租迪和及日商辰亞集團等，共計6起大型太陽能電廠聯貸案、總金額逾250億元，攜手產業以加速台灣發展乾淨能源。

(時報資訊)