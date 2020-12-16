Zoom Video Communications, Inc.（NASDAQ: ZM）今天宣布將在新加坡擴展業務，設立全新研發中心、招募數百名重要工程師。Zoom也將擴大當地代管（co-located）資料中心的規模。Zoom至今已在新加坡營運了兩年，而這次的業務拓展計畫也顯示Zoom在該國的策略性投資將持續成長。

Zoom於新加坡設立的全新研發中心將與美國、印度和中國大陸的研發中心一同支持聖荷西總部的技術領導團隊。Zoom看中新加坡擁有大量的傑出工程人才，決定在當地設立研發中心，並已經開始招聘工程師，預計在疫情趨緩後設立辦公室。

Zoom也將持續擴展全球資料中心，將新加坡代管資料中心的容量提高一倍，確保Zoom能為亞太地區的用戶提供卓越的體驗、安全性和可靠性。

Zoom產品和工程總裁Velchamy Sankarlingam表示：「新加坡親商，是全世界最友善的商業環境之一。加上新加坡作為知名的頂尖人才基地、基礎設施強健、是打進亞太地區的理想門戶，因此至今仍是設立區域總部的熱門地點。我們將盡快開始廣納人才，善用新加坡高教育水準的工程人才，讓這座全新的研發中心和資料中心能在Zoom持續增長的國際業務中發揮關鍵作用。」

新加坡經濟發展局長莊凱峰（Kai Fong Chng）表示：「Zoom顛覆了我們過去的認知。現在我們在任何地方都可以工作。即使人在異地，我們也能集思廣益、一同學習，甚至共進晚餐。這在某種程度上提升了我們的生產力和成就感。而這也只是我們重新開始定義工作、生活和娛樂方式的起點。因此，我很高興Zoom能夠與新加坡合作設立研發中心，一起探索更多可能性。」

(時報資訊)