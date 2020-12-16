在金管會核准下，南山產險首張UBI保險(Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險)問世，該張保單專屬Gogoro車主的UBI商品「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在Gogoro APP上進行投保的UBI商品，未來更可擴大到有電池能源交換平台合作的其他電動機車廠。

這張保單提供車主在更換電池時，就能自動將里程數計算為下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料完整與不可竄改性。

南山產物代理董事長蔡漢凌指出，這張UBI車險商品是目前業界第一張可驗證騎乘里程數保險產品，也是響應政府推動綠色金融與金融科技創新政策的具體呈現。除了在商品設計的獨特性外、在目標客群整體服務體驗方面、亦是提供客製化的規劃。在整體商品設計與服務體驗規劃過程中，更是得到策略夥伴Gogoro的全力支持，一起打造智能保險，共同研發更符合時代趨勢與客戶需求的創新商品。

目前Gogoro車主將近35萬人，這張保單也可推展到有電池交換平台合作的其他電動機車廠，包括山葉、PGO、台鈴、中華汽車等，涵蓋的車主超達到37萬人，都是未來潛在的客戶。此外，共享機車也是未來可以應用的場景之一，但還要看是不能成為趨勢，也必須計算成本甚至改變現有的隨車保險還是隨人保險的模式。

(時報資訊)