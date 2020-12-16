新北市每年都會舉辦的優質公寓大廈評選活動，今年特別將「防疫」納入評選標準，評選結果出爐，本次共有78個社區獲獎，其中有12個300戶以上的大型社區獲得優質防疫獎即積極防疫獎的肯定。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，大型社區因住戶眾多，管理較不容易，能夠受到獲獎肯定，代表社區管委會運作良好，才能夠在疫情來襲時迅速有效率地推出防疫配套措施，保障住戶權益，可以做為民眾購屋時的參考之一。

永慶房屋根據實價登錄資料統計獲選優質防疫獎及積極防疫獎的大型社區，統計今年1-10月的交易量，位於中和區的「南方之星」以39件居冠，住宅平均單價為48.9萬元/坪。謝志傑說明，「南方之星」是與捷運南勢角站共構的捷運宅，交通上有「到站即到家」的優勢，周圍店家林立，不但有南勢角及和平街市場，同時鄰近興南夜市，滿足採買需求，生活機能佳，對於外食族群相當方便。該社區從套房到4房產品都有，相當適合有通勤需求的上班族。

交易量排名第二的社區為淡水區的「摩納哥」，今年1-10月共有37件交易，住宅平均單價為27.8萬元/坪。謝志傑表示，「摩納哥」距離輕軌竿蓁林站僅步行5分鐘的距離，輕軌通車帶來交通利多，使房價有撐。該社區針對不同需求規劃1-4房的產品，公共設施完整，有游泳池、健身房、電影院及圖書室等供住戶使用，「2字頭」單價相當親民，適合負擔能力有限的首購族群。

三重區的「冠德美麗台北」則以36件的交易量緊跟在後，謝志傑說明，「冠德美麗台北」同樣是與捷運台北橋站共構的捷運宅，距離台北市僅一站之隔，站前重新路是台北橋生活圈的核心，相當熱鬧，鄰近中央北路則有傳統市場，生活機能便利。社區規劃有1-3房產品，其中以2房產品為交易主力，比例達八成，深受小家庭青睞。

(時報資訊)