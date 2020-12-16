台南舞魅孃堪稱是全台最美的禮生女神團，每位團員的顏值都爆表，其中一位寧寧（趙采瑄）以高顏值和姣好身材，擁「廟會最美禮生」的稱號，而寧寧也相當親民，不吝嗇在網上放送辣照，這回寧寧就豪曬半裸泡湯照，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

寧寧近日到宜蘭泡溫泉，只見她坐在白色浴缸、以背面入鏡，照片中，寧寧只穿一件白色小褲、上半身沒穿衣，不只大方秀美背，還微露側胸，儘管寧寧感嘆：「宜蘭的天氣雖然不優，但房間內蠻優的」，但網友全把焦點放在她的辣照上。

寧寧還調皮問：「大家是不是都偷偷放大（照片）」，不過她也現身幽默留言：「千萬不要叫我轉過來，我怕你們受不了」，引發網直呼：「轉過來，我心臟受得了」、「美背天使」、「羨慕玻璃」、「太犯規」。

宜蘭的天氣雖然不優 但房間滿優的🥴🥴 由寧寧（Ning） 發佈於 2020年12月14日 星期一

不吝嗇展現好身材的寧寧，稍早則放送泳裝辣照，她害羞寫下：「喜歡嗎？連自己都覺得太性感了！害羞，只敢在室內穿」，未料網友卻歪樓要她轉背面，也讓寧寧直呼：「笑死了這張變成大家想要看我轉過去的樣子了」。

喜歡嗎？ 連自己都覺得太性感了！害羞😳只敢在室內穿😝😜😜☀️ 性感泳裝 @sdare_self 由寧寧（Ning） 發佈於 2020年12月15日 星期二

(中時新聞網)