桃園市議員王浩宇退出綠黨，加入民進黨，他6月曾在臉書PO文表示，小黨的經營本來就非常困難，一個人自掏腰包、努力撐了5年卻整天被罵，「任何人都會選擇離開」。他今(16)日又公布了一份關於綠黨的新聞數量統計，並分析小黨生存十分艱難，王浩宇表示，他並不認為自己做錯了，並指為了活下去，任何人都會這麼做。

王浩宇今在臉書上PO出一份「綠黨相關新聞數量統計」，統計時間從2018年12月到今年11月為止，他表示，很多人無法理解，當時綠黨為什麼要竭盡資源做民調？為什麼必須盡力爭取曝光，甚至是提高對其他政黨的批判度？ 這些作法其實要事後才能看懂，「小黨的生存，就是如此艱難」。

王浩宇在臉書上PO出綠黨相關新聞數量統計。(圖 翻攝自王浩宇臉書)

王浩宇指出，就算大家都不討厭現在的綠黨，誇讚現在的綠黨很清新，他們也真的關心了很多社會議題，但終究是離開了主流媒體的視線，慢慢的在政治上邊緣化，支持度、新聞關注度都是如此，這就是小黨的悲哀。

王浩宇還直言，「我的努力確實是失敗了，但我不覺得我做錯了，因為在我的位置上，相信任何人都會選擇這麼做。為了活下去。」

(中時新聞網)