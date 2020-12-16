半導體身為各項科技產品的原料，成為各大強國爭奪科技霸權的重要基礎，全球晶圓代工龍頭台積電身為握有最好的先進製程的半導體廠商之一，專欄作家Ruchir Sharma撰文指出，台灣擁有的最先進半導體技術，將成為兵家必爭之地。

張忠謀在2018年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。台積電先是在7奈米製程取得重大進展，並持續替客戶取得進入市場的先機，並加深先進製程以及封裝技術的研發。

集邦科技最新報告指出，台積電在晶圓代工市場的市占率從53.9%上升至55.6%，主要來自7奈米以及高效能運算（HPC）的需求，5奈米製程的營收貢獻則是在Q4逐步提升，台積電主要競爭對手三星電子則是從上季的17.4%下降至16.4%。

摩根士丹利全球策略師、暢銷書作家Ruchir Sharma在《紐約時報》撰文指出，在陸美科技霸權競爭下，將集中在台灣生產的晶片上。台灣主要大廠提供效能強大處理器晶片製造，已經在這場半導體大戰拔得頭籌，對AI、HPC以及5G等應用在產業上，台灣生產的晶片成為重要基石。

據《金融時報》8月報導指出，半導體研究公司VLSI Research執行長Dan Hutcheson表示，台積電打造出的「矽盾」，讓台灣成為美國的第51州，由於台灣的半導體技術是對抗大陸的重要防衛工具，美國沒有失去台灣的本錢。

Ruchir Sharma表示，目前只有2個新興國家能夠連續50年維持平均5%增長，一個是台灣，另外一個是南韓，這些政府機關透過大量投資研究與發展部門，讓工業在每個階段轉型成功，其投入的資源遠遠超過其他競爭對手，如今台韓也成為已開發國家的研發領導國之一。

Ruchir Sharma分別提到三星電子與台積電。他提到，三星電子接受政府扶持，出口自有消費性品牌，台灣則是扶持中小型企業，並替外國知名品牌代工生產零組件或組裝產品，如今台灣已經是各種零組件重要生產商，也是各種科技產品所需晶片不可或缺的供應商。

Ruchir Sharma特別指出台積電，擁有4300億美元產值的晶圓代工，幾乎都來自於台灣這類廠商，約有超過60%比重，更有絕大部分來自台積電。

英特爾今年7月底宣布7奈米製程研發延宕，讓全球擁有先進製成競爭能力的只剩下台積電、三星電子，今年都推出5奈米製程，並計畫在2022年推出3奈米製程。許多分析師認為，台灣在晶圓代工更具優勢，甚至台灣將自己定位為半導體產業的「瑞士」，不讓自己捲入陸美科技爭霸。

Ruchir Sharma最後提到，目前誰能在未來的科技產業發展取得先機，目前還不明朗，然而，像是台灣這樣在共產黨巨人旁繁榮的民主政體，華府不會坐視不管，除了地緣政治考量，更多的是經濟層面的布局。

(中時新聞網)