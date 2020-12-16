日月光、中華電信、高通聯手打造的全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，16日在高雄正式啟動。高雄市長陳其邁到場見證，他致詞時希望5G智慧工廠，能在其他跨領域部分產生蝴蝶效應，讓高雄產業升級。

陳其邁指出，日月光從2011年開始推動智慧工廠到現在已有10餘座，在導入5G方面是全球第一，相信這是未來產業發展的趨勢。除了第一線的產線工程師全都講台語，代表封測產業的虛實整合，在5G製造技術已能在地化、自主化。

此外，將不同晶片做異質整合的技術困難，日月光保持全球領先，這意味著日月光於未來的10年、20年，在相關產業是無可撼動的、全球第一的技術領先廠商。

陳其邁也請日月光、中華電信等業者，協助其他產業進行二次創新、數位轉型，讓高雄其他傳統產業也能藉由應用服務方案，或是虛實整合技術而大力翻轉。希望首座全球5G智慧工廠，能在其他跨領域產生蝴蝶效應，促進高雄產業升級。

日月光半導體執行長吳田玉表示，智慧製造是提升台灣競爭力、爭取商業轉型與建立全球接軌的利基。未來還將在高雄投入逾900億元，目標是讓員工數成長到4萬人。

中華電信董事長謝繼茂說，中華電信在合作案中將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰指出，台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性，為發展5G產業生態系努力。

(中時 )