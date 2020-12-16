雲林縣採購的打包垃圾作業本月起移到古坑鄉打包7000公噸，接下來還有斗南鎮、林內鄉。（周麗蘭攝）

縣長張麗善16日與古坑鄉長沈勝騰視察古坑鄉垃圾打包作業。（周麗蘭攝）

包膜品質、封膜的壓力、噴除臭酵素，是打包垃圾可暫放時間的關鍵。（周麗蘭攝）

雲林縣垃圾外運焚化額度從9月底起降到只剩30公噸，是需要焚化量的七分之一，環保局持續打包垃圾，繼斗六、西螺之後，古坑鄉16日開始打包，後續還有林內鄉、斗南鎮需打包，預估必須打包到明年底。

全雲林縣1日垃圾量640公噸，資源回收量占一半約320公噸，需焚化或掩埋的垃圾約320公噸，其中麥寮鄉、台西鄉的垃圾由六輕廠區所屬的南亞焚化爐處理，加上幾個鄉鎮有掩埋場，必須外運焚化的1日垃圾量約210至220公噸。

斗六市、虎尾鎮最早傳出垃圾危機，已打包7000公噸、2萬公噸垃圾，西螺鎮、斗南鎮、林內鄉、元長鄉、土庫鎮也傳出垃圾爆量問題，環保局今年統一招標垃圾打包作業。

環保局代理局長黃富義表示，全縣已打包5萬4000多公噸垃圾，2年內將再打包4萬公噸，打包一公噸垃圾平均花1159元，本月起移到古坑鄉打包7000公噸，接下來還有斗南鎮、林內鄉。

打包廠商表示，每一顆垃圾包重約1公噸，一日可打包200至250顆，貯存技術的關鍵是包膜品質、封膜的壓力、噴除臭酵素，暫置2年沒問題。

縣長張麗善16日與古坑鄉長沈勝騰視察古坑鄉垃圾打包作業，她表示，雲林縣從9月29日起運到高雄焚化爐的量從80公噸驟降為0，請求環保署協調區域治理也無下文，打包垃圾是治標作法，但不打包不行。

張麗善呼籲縣民落實家戶垃圾減量，資源物、生廚餘、熟廚餘務必分類，各公所清潔隊絕不能把廚餘混入垃圾內，以免產生惡臭還有產生沼氣的風險。

(中時 )