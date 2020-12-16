受到東北季風影響，進入12月後，北台灣幾乎都在又冷又雨的天氣型態中度過，中南部地區也不時降下雨滴。有氣象粉專公布了全台進入12月後至今半個月的日照時數，北台灣幾乎都在5小時以下，其中宜蘭更是只有1.3小時，連當地人都崩潰。

臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》公布了12月1日至15日的全台總日照時數，表示「南北日照時數竟然差了58倍」。透過長條圖可以看到，2個禮拜中宜蘭日照時間竟然僅有1.3小時，居全台之冠；其他北部地區如桃園新屋、台北市區、基隆市區與東部的花蓮，也分別僅有3.6至4.6小時不等。

北台灣陽光露臉時數相當慘澹，但普遍都有3小時以上，宜蘭僅1.3小時也讓當地人自嘲「維生素D不足了」 (圖／台灣颱風論壇)

中南部地區則是好轉不少，新竹日照時數有27.6小時、台東與恆春分別有32.4、47.2小時，高雄、嘉義、台南則是有62.9、68.6與75.4小時。

不少宜蘭人看到圖表後，也紛紛在下面留言自嘲：「身為宜蘭人的我已經習慣了...」、「缺乏維生素D的我」、「宜蘭人都快要忘記太陽長啥樣了」、「我家台南太陽能熱水源源不絕」、「高雄天氣超好，還能穿短袖上街呢」、「宜蘭最近簡直是地獄」、「南部太陽太大還要被曬傷，很困擾」、「有南電北送，卻沒有北水南送」、「高雄超級熱，晚上睡覺還要開冷氣」、「台中人爽曬衣服中」。

如果要用一個字來形容12月的天氣 大家會選什麼字呢？雨、陰還是晴？ 南部人跟北部人，一定對此有歧見XD - 因為南北日照時數，竟然差了５８倍！ - 桃園以北與宜蘭花蓮地區 由於位在潮濕東北季風的迎風面 (為什麼潮濕？https://reur... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2020年12月15日 星期二

(中時新聞網)