嬰幼兒喝粥要如何挑選食用米，很多父母關心，一名網友今天在PTT分享，要替孩子選擇食用米，可以上食藥署的公開資訊平台，上面有食米中重金屬含量監測檢驗結果資料，一共蒐集了99至107年監測巿售食用米的檢驗結果，新手爸媽可以參考。

今天有網友在PTT貼出食藥署從99至107年監測巿售食用米的結果，一共抽檢1697件，重金屬鎘殘留量全部符合規定的0.4ppm，但po文網友說，若以嬰幼兒米製副食品鎘殘留量最多0.04 ppm看，仍有超標疑慮。

但食藥署強調，目前法令僅針對嬰幼兒米製副食品有另外訂定重金屬殘留限制標準，食用米則無，成人和嬰幼兒一體適用。至於為何食用米和米製食品有兩套標準，食藥署表示，都是比照國際規範。

對於網友提供資訊，讓民眾可自行上網查巿售食用米的重金屬殘留量，不少網友痛批政府到底把關在哪，「食安是基本人權，搞到給小孩吃東西要東查西查，有夠悲哀」，也有網友砲轟「誰買米會分小孩能不能吃」。

原PO說，食藥署提供的資料只是抽驗，呼籲政府未來能有更大規模的檢驗，讓民眾挑選給孩子吃的食物能更安心。

(中時新聞網)