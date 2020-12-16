屏東陳姓女子因罹患思覺失調症，長期妄想丈夫外遇，某日2人細故爭吵，陳女竟拿食物隔熱用的木頭砧板朝對方頭部重擊，導致男子失血過多而死，屏東地院16日依家暴殺人罪一審判處8年6月徒刑，可上訴。

檢警調查發現，陳女平時與丈夫分居，但長期妄想著丈夫外遇，去年10月31日，突然出現對方租屋處說要抓姦，但舉止相當怪異，2人待在屋內約4小時後，女子竟短暫離開換了短袖黑衣回到原地。

後來雙方便因細故從口角演變成肢體衝突，陳女隨即到廚房拿了木頭隔熱砧板，重擊丈夫頭部、胸部及腹部，造成對方全身多處骨折，頭與胸更因重及而塌陷，最終因顱內及後腹腔出血而陳屍廚房。

看見丈夫倒臥廚房的血泊中，陳女沒有打算將她送醫，反而是換了件白色長袖外套、戴淺色帽，攜著大包塑膠袋離開案發地點。直到當天晚上8時許才在女兒陪同下來到警局自首。

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(中時 )