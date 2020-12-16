景氣不好，連沙拉都會被偷！一名身穿咖啡色夾克的男子，16日清晨5時許偷偷摸摸到新北市新莊區和興街上一間洗衣行兼賣營養三明治店家，偷取五條麵包、沙拉還有豆乳汁2瓶，遭偷店家大呼「不可思議」，幸好店家有自設監視器，偷竊過程全被錄下，轄區警方表示，已鎖定犯嫌，持續調閱逃逸路線。

報案民眾透過「臉書我是新莊人許明偉版主」表示，今天清晨有一位身穿咖啡色夾克、藍色褲子的男子，路過24小時營業的洗衣店，左顧右盼後開啟冰箱，偷取生麵包5條、沙拉1份，走出之後，又再進到店家偷取豆乳2瓶。

報案民眾表示，如果是有需要的可憐人士需要幫助，可以透過正常管道，他們很樂意分享，他們之前也有免費提供營養三明治給附近有需要的人，不肖分子竊取的行為令人蒙羞。

新莊警方表示，本案已依竊盜案受理，另有店內提供監視器拍攝影像，鎖定犯嫌為咖啡色夾克、藍色長褲男性，警方已持續調閱逃逸路線，以利查緝到案。

(中時 )