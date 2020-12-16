新北市瑞芳區鼻頭路有2戶住家遭落石砸中，其中一間鐵皮屋建置的潛水店幾乎全毀。（讀者提供／陳彩玲新北傳真）

新北市瑞芳區鼻頭路有2戶住家遭落石砸中，其中一間鐵皮屋建置的潛水店幾乎全毀。（讀者提供／陳彩玲新北傳真）

瑞芳區公所工務課長翁于茹表示，目前道路石頭已經全數清空。（讀者提供／陳彩玲新北傳真）

連日降雨導致邊坡滑動，15日新北市瑞芳區鼻頭路有2間房屋遭落石砸中，其中一間鐵皮屋建置的潛水店幾乎全毀，另有一名藍姓女屋主不慎遭碎石擊中，手腳輕微擦挫傷，所幸無大礙，目前山壁還有數顆直徑約1至2米大石頭，區公所立即派挖土機到場清除土石，地主也承諾會迅速處理，還給住戶安全居住環境。

據了解，位在山坡旁民宅遭落石砸中，約10噸重落石砸入潛水店，器具散落一地，停放在巷弄的轎車也受波及，另有一名藍姓婦人在曬衣服時被碎石砸中，手部縫合2針。藍婦回憶事發狀況，不斷顫抖表示，住了70多年第一次發生這麼嚴重山崩，當時誤以為是飛機經過，眼前卻突然一片模糊，才驚覺是山崩，嚇得趕緊逃離。

附近住戶指出，當時在房間休息，聽到後方轟隆巨響，房屋劇烈搖晃，誤以為是地震，再聽見土石掉落聲，才驚覺不對勁，嚇的逃出門外。瑞芳區公所工務課長翁于茹表示，目前道路石頭已經全數清空，因降雨不斷，邊坡下方的3住戶仍有危險，已協助撤離安置。

翁于茹說，16日上午到場現勘發現，邊坡上還有約5顆直徑約1至2米大石頭，岩壁上也有裂縫情形，因邊坡屬私人土地，公所目前僅針對公眾道路和山坡具危險性土石做清整，地主也承諾會盡速處理，還給住戶安全地方居住。

(中時 )