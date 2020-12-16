《戒指流浪記》特映會。（石智中攝）

龍劭華（右）與王琄在《戒指流浪記》分別變性裝扮。（HBO Asia提供

宥勝、林予晞出席《戒指流浪記》特映會。（石智中攝）

林予晞抱病出席《戒指流浪記》特映會。（石智中攝）

林予晞抱病出席《戒指流浪記》特映會，辣露美背。（石智中攝）

宥勝、林予晞、龍劭華、許乃涵、黃沐妍等藝人16日出席HBO Asia 原創影集《戒指流浪記》台北特映會，為新戲造勢。《戒指流浪記》本週將播出第三集，由金鐘視帝龍劭華、視后王琄接棒，演出四十年沒見的大學初戀情侶，在捷運站巧遇的一段黃昏之戀。龍劭華、王琄首次在螢光幕前犧牲色相、出現「變性」裝扮。曾許願想要演同志的龍劭華笑說沒想到先變性穿女裝，自嘲「難看、噁心，可是很有趣啦」。龍劭華也說跟王琄第一次合作就很有火花，「我有時候比較即興的演出，她都照接不誤」。

談起當年跟老婆求婚話題，龍劭華回憶，那時因為沒錢，只準備了一個白金戒指就套著她，「但有結跟沒結一樣，好像沒感覺，因為我已經是第二次結婚，第一次結婚時 一年以後就離婚。而且二婚的婚禮因賓客很多，覺得自己像招待」，不過他笑說老婆不在乎有沒有鑽石戒指，「我老婆不在乎，只在乎我在外面賺的錢，有沒有全部拿回去」，他說老婆平常很省錢，但為了他就很捨得花，常幫他買昂貴的衣服，他花多少錢她都無所謂，不會有二話，他忍不住放閃示愛：「我愛老婆！」

他戲中跟初戀重逢再談黃昏之戀，戲外被逼問初戀時，坦言跟念當年讀世新認識的初戀對象仍有聯絡，現在有用LINE通訊軟體聯絡，但已沒有再見面，也沒什麼感情了，就只是老同學的感覺，對方家裡是開歌廳，她也是從事表演相關，在自己家的歌廳唱歌，至今仍單身。媒體問「老婆知道你跟初戀聯絡嗎」，他才膽戰心驚回：「不知道！男生還是要有點祕密！不該讓她知道就不要說 ！」他說老婆很少看報導，也不會檢查他手機，個性大方也大剌剌。

但他笑說，自己很早熟，應該國小的時候就有初戀，當時喜歡坐在旁邊的醫生的女兒，還會寫情書給她，「當時還小不懂，就是喜歡那個女生」。

女主角林予晞出席特映會辣露纖腰和美背，不過她其實全程都是敬業強顏歡笑，因為她今一早起床就覺得不舒服，上午梳化時已難受到吐了，疑似得了腸胃型感冒，活動前更是病懨懨直接趴倒在桌子上，她虛弱地說：「我從來沒有這麼慘過！」特映會上現身後，經紀人便緊急取消後面行程，讓她先回去看醫生休息。

許乃涵演居酒屋老闆娘，笑稱這次終於在戲裡活下來，「以前很常演被害者類的角色，只要老公帥，必慘死，這次角色能夠活下來，算是演藝生涯一大進展！」劇中演老板娘常被酒客吃豆腐，被問拍戲過程中有遇到如此情況？她透露很幸運地竟然還沒被潛規則過。

黃沐妍（小豬）第一次與邱志宇見面就拍床戲，她自曝有一場抓屁股蛋的戲，邱志宇抓了五、六十次都抓不好，一堆人都上來示範怎麼抓，導致她屁股被抓了上百次，小豬說：「我們就是在房間，一直在拍一直在拍！我懷疑他是故意的！」北村豐晴導演還要求他們要有一點呻吟、嬌喘聲，被記者虧：「這就是潛規則！」

(中時 )