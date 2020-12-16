為維護海域及海岸安全並加強防疫，海巡署南部分署今年成立偵搜犬區隊，為提升這些住在高市的偵搜犬醫療照護福利，高市動物保護處與高市獸醫師公會、海巡署南部分署16日簽定合作意向書，首創共同守護這批護國神犬。

海巡署南部分署長宋子陽表示，南部分署成立「海巡偵搜犬勤務區隊」，主要任務為接辦高雄商港旅客出境行李安檢、防範疫病入侵及強化查緝走私、非法入出國等多元邊境檢查與防疫工作。

南部分署現有4隻偵搜犬，偵搜犬工作之餘都能得到良好休息與符合動物福利的照顧，這4隻偵搜犬現已絕育，有專人照護且還有身份證字號(晶片號碼)，現入住彌陀區光和營區全新犬舍，另每年還需請動保處協助定期施打狂犬病疫苗。

動保處表示，根據「政府部門執勤犬照護管理規則」，歸政府部門所有並訓練合格的工作犬稱「執勤犬」，培訓中的則為「訓練犬」，執勤犬依各合格檢定分為檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬及國防軍犬。

工作犬在任務中需要高度專注、嚴格服從命令，並長時間維持穩定的狀態，在平時照護方面，應有專人的照護及管理外，也要為工作犬植入晶片並紀錄工時，並每半年定期一次以上健康檢查，以確保牠們的健康與安全。

(中時 )