央行打房打到自己人？國產署今（16）日辦理都更宅分回戶標售，本次釋出「耕曦」、「正隆天第」、「全坤威峰」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」「翔譽雙子星」及「友座臻美」等7個社區共25筆標的，聲勢看來十分浩大，但結果雷聲大雨點小，只吸引3封標單投標，最終標脫3戶，總標脫率12%；其中由林姓自然人標下的淡水「漢皇丰川」，一毛不加以底價購得，「全坤威峰」與「正隆天地」標脫物件也都貼近底價，整體溢價率僅1.7%，總標售金額為1.08億。

優美地產企研室主任林哲緯指出，觀察前兩次都更宅標售，標脫率都介於25~38%間，但此次標脫率卻只有12%，創今年新低，且買家出價趨向保守，標脫物件價格均與底價相差無幾，推測應是央行打炒房後，民眾持觀望態度，因此本次國產署都更宅標售，可說是央行管控房市下的第一波被干擾的交易。上回標售未獲青睞的「漢皇丰川」，歷經多次標售僅存最後兩戶，目前社區平均單價37~39萬，高樓層則落在40-45萬，因此本次標脫27樓戶底價44萬略偏高，各方事前並不看好。沒想到該物件不僅順利標出，拆算車位後還創下社區有史以來第三高單價，推估是因高樓層具景觀優勢，加上距離捷運竹圍站近、商圈機能佳，才讓買家決定以底價出手。

「全坤威峰」也以超低溢價率脫標。林哲緯分析，「全坤威峰」緊鄰生活機能便利的西門町商圈，雖是萬華區門牌，但與蛋黃中正區近在呎尺，據實價顯示，目前該社區住宅單價高樓層約7、8字頭，低樓層則介於4~6字頭，本次標脫的5樓戶，拆算車位單價約69萬，價格仍屬合理水位。

至於中正區豪宅「正隆天第」，以單價100.8萬、溢價3%成為本次溢價率之冠，台灣房屋台北中正特許加盟店店長王瑋群分析，該社區鄰近師大商圈，加上有古亭站、台電大樓站雙捷運優勢，生活機能優越，歷來標售人氣都不錯，高樓層甚至都有單價破百萬的實力；本次標售雖以大面積的高樓戶為主，但因坐落市中心，又具備視野遠景，且央行也未針對豪宅加碼管制措施，讓層峰客群對購屋仍抱持平常心，因此願意小幅加價投標，標脫價碼也算是符合社區的高樓層身價。

(時報資訊)