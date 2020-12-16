洪曉蕾和林柏宏出席電影《杏林醫院》記者會。（吳松翰攝）

鬼片《杏林醫院》12月31日將上映，16日挑戰禁忌在台大醫院會議中心舉行記者會，導演朱家麟率領演員林柏宏、朱芷瑩、洪曉蕾、徐立期、楊童華出席。朱家麟原本設定找金馬影后陳湘琪飾演片中為重病兒找醫院治病的母親，該角色也是全片最強「鬼王」，但她因基督教信仰不演鬼片而拒絕，有人向朱家麟推薦洪曉蕾，朱說：「一直看到他們驚世夫妻在上新聞，而且她那時候的狀態就是一直在爭小孩的感覺，找她演應該不錯」，洪曉蕾一聽愣住：「導演一定要提嗎？他（王世均）會包場啦！」

洪曉蕾被問到「好朋友」是主動提出要包場？「前夫啦，叫他好朋友很曖昧耶，他知道我有演，說要包一場，我要他加碼包三場」，至於王世均的包場，洪曉蕾會否出席映後活動？「我扮成鬼王嚇他嗎？他很怕看鬼片」。洪曉蕾表示當時拍攝時，媽媽生病在加護病房，令她心急焦慮，拍哭戲的時候完全不用醞釀就瞬間痛哭。

林柏宏在片中要和「鬼王」洪曉蕾對戲，他讚洪曉蕾扮演的鬼王真的很恐怖，「休息的時候吃宵夜，我都不敢問蕾蕾姐要不要吃，正眼都不敢看她」，林柏宏表示，自己拍完瘦了兩大圈，「拍攝的時候覺得自己像活屍，天黑拍天亮收工，一個月沒見到太陽，感覺一個月都被困在醫院裡面，而且今天悲傷、明天恐懼，每天都很崩潰」。

徐立期被問拍片印象深刻的事，表示殺青戲是拍上吊戲，「拍完後兩年都呈現失聲狀態，講話很吃力，看遍醫生都找不到問題，朋友的爸爸是師父，看到我說「妳後面怎麼跟這麼多？」還好現在都好了。」至於傳出和本片導演拍戲傳緋聞，她說：「我怎麼回答好像都不妥當，不想模糊焦點。」

(中時 )