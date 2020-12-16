馬來西亞歌手梁靜茹，當年憑一首「勇氣」紅遍台灣大街小巷，之後所出的專輯，情歌金曲無數，因此被冠上「情歌天后」的封號；2010年和富商老公趙元同結婚，無奈最後感情變了調，2019年認了彼此婚姻走到盡頭，決定結簽字離婚，結束9年的婚姻生活。

告別前夫，揮別離婚陰霾，梁靜茹今年爆出新戀情，男方是知名藝術品牌總裁，戀情曝光後，梁靜茹的經紀人也曾回應：「我們一直鼓勵她繼續相信愛情，鼓勵她多交朋友，公司很替她開心 ，我相信靜茹現在的狀態，更懂得重新整理人生，也會珍惜每一個生命中的相遇」。

有了新戀情的滋潤，梁靜茹不僅心情不錯，整體狀態也越來越好；近日梁靜茹在社群平台上發布了一則影片，影片中的她戴著口罩，難得在鏡頭前清唱了《大手拉小手》和《勇氣》，不僅鼓勵所有的人，同時也稱給未來的自己勇氣。

梁靜茹手上的鑽戒意外引起注意 (圖/ 微博)

只是比起梁靜茹的歌聲，她手上戴的鑽戒更吸引網友的目光，這讓許多人腦洞大開，看著她手上的鑽戒頻頻猜測，莫非是新戀情修成正果，被總裁求婚成功了嗎？看來網友們比梁靜茹還著急，希望她的新戀情能盡快開花結果。

(中時新聞網)