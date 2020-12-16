立委許淑華在引進民間資源汰換國中小學課桌椅，及幫助偏鄉學童募鞋計畫後，爭取校園改善工程，多次邀請體育署及國教署官員到學校會勘，教育部陸續核定5所國中小學改善計畫，經費總共2110萬元。

教育部核准5所學校改善工程計畫，包括光華國小前庭改善工程650萬元、新街國小排水及擋土牆整建工程400萬元、初鄉國小教學廣場地面整修工程100萬元、漳興國小運動場興建400萬元、及延和國中操場及周邊工程整建560萬元。

許淑華指出，實地會勘後發現，由於經過多年使用，有些學校操場PU跑道破損嚴重，綜合球場也有裂縫及不平整情形，嚴重影響教育品質及孩子們的安全；希望透過改善工程，讓學童上下課期間都能有安全、舒適的運動場地，也會督促已核定改善的工程盡速完工。

許淑華關心教育及偏鄉學童的需求，日前。號召善心企業共同發起「一人一鞋、從足開始」募鞋計畫，為信義鄉及仁愛鄉3所國中全體學生，募得1人1雙運動鞋。

許淑華表示，非常開心能夠為缺乏資源的偏鄉學童，募集品質優良的運動鞋，未來也會努力募集更多資源，將公益計畫擴張到捐贈縣內偏鄉學校的運動校隊，希望學生穿上新鞋都能充滿自信，並且在各種運動項目獲得優秀的成績。

(中時 )