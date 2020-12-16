消防署舉辦「1216一氧化碳預防日」宣導活動。（消防署提供）

今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件已發生12起，造成1死42傷，主因為場所通風不良，消防署今（16）日舉辦「1216一氧化碳預防日」宣導活動，邀請防災大使郭彥均演出幽默的宣導短劇，提醒民眾燃氣熱水器安裝環境要通風，並提供「居家瓦斯使用安全檢核表」，防範一氧化碳中毒。

消防署統計，近5年發生燃氣熱水器一氧化碳中毒案件中，約8成是因屋外式熱水器安裝於通風不良處所，約2成則為半密閉強制排氣式熱水器及半密閉自然排氣式熱水器未依規定安裝排氣管等因素。提醒民眾務必檢視家中熱水器安裝環境是否通風，熱水器應請合格技術士依規定安裝，完工後貼上施工標籤，以保障安全。

此外，因居家常會使用瓦斯，消防署也拍攝影片教育民眾如何「決鬥瓦斯妖怪」，發現瓦斯外洩時，千萬不要開或關任何電器，應關閉瓦斯桶開關閥，輕緩推開門窗通風，避免產生火花引燃瓦斯，大量外洩時並應通知當地消防單位協助處理。

消防署提醒，瓦斯桶應直立放置於有遮陽的屋外，並固定防止傾倒，避免瓦斯氣爆危害；使用燃氣熱水器保持通風，防範一氧化碳中毒。使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。

(中時 )