捷運的博愛座設立原意是讓給有需要的老弱婦孺，但近年來有乘客曲解美意，造成爭議不斷。日前有一名男子，在尖峰時段和女友一同搭乘捷運，自己一屁股坐上博愛座，沒想到女友不滿他未讓座，就狠嗆他人品有問題，還提了分手，讓他傻眼又無奈。

男網友14日在網路論壇「Dcard」上發文表示，日前自己車子壞掉，所以和女友搭捷運前往目的地。不過當時碰到尖峰時段，捷運車廂擠滿了人，這時原PO剛好看見有一個博愛座空著，他沒多想就一屁股坐下去。

怎料，女友一路臭臉相對，滿頭問號的原PO，下車趕緊追問女友發生什麼事，這時女友才表達不滿，「剛剛旁邊一堆比我們年紀大的人，你幹嘛不讓座？」更質疑原PO人品有問題，下秒狠提分手。這突如其來的情況讓原PO超傻眼，「沒事搭什麼捷運，以後還是開車啦！」

貼文發出後引起網友討論，有人支持原PO女友做法，「老實說我也會覺得你人品有問題，如果當時有老人，你自己也沒有受傷或任何需求，的確應該禮讓給需要的人」、「完全是你的問題，蠻自私的」、「你除了不願付出外，觀察力也很差。一開始沒看見直接坐下就算了，知道自己坐的是博愛座，難道不用環視四周看有沒有人比你更需要座位嗎？」

反之，有人認為原PO女友做法太激烈，「分手是太嚴重了，可以溝通」、「道德魔人喔，一次犯錯就要分手，又不是你死不改」、「你完全沒錯啊，每次看到捷運上博愛坐空著就很不爽，所以我每次都去坐博愛坐」、「最討厭這種情緒勒索的人了」。

(中時新聞網)