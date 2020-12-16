英國首相強森15日透過辦公室宣布，他已經邀請印度、南韓和澳洲參加2021年的七國集團（G7）峰會。

強森已經致函邀請印度、南韓和澳洲參加2021年夏季的七國集團峰會，希望與志同道合的民主國家合作，以加強共同利益和應付共同挑戰。

強森宣布預定2021年1月訪問新德里之際發出此一邀請，他希望在這趟訪印行程把G7的主要工業化國家轉變成由10個主要民主國家組成的更廣泛集團，以抗衡中國和其他威權國家日益強大的實力。

強森1月會以印度國慶節貴賓的身份前往印度，以加深英印兩國的關係，亦象徵唐寧街10號所描述的脫歐後轉為接觸印度太平洋地區的政策。

迄今尚未確定2021年G7峰會的舉辦地點和日期，以及是否將因新冠肺炎疫情改為通過電話會議舉行峰會，還是舉行現場峰會。

G7峰會原定6月舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，主辦國美國3月決定取消。美方後來有意恢復舉辦峰會，惟德國總理梅克爾表態不參加會議及其他參與國表達憂慮之後，5月放棄了相關計劃。

(中時 )