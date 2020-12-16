有53年歷史的台灣藥廠生達製藥近年主力在三高慢性病產品，該公司生產的降血壓藥品Co-Midis Tablets倍壓妥錠80／5mg獲得2020年「藥物科技研究發展獎」製造技術類金質獎，這項由衛福部、經濟部舉辦的藥物科技研究發展獎，屬於國家醫藥科技指標大獎，是各製藥產業積極爭取的獎項。

生達製藥指出，該藥自去年5月成功上市以來，市場反應正面，已獲得逾1500家醫療院所的採用，也將尋求海外龐大商機；2020年的藥科獎參賽產品更勝以往，打破歷年紀錄，共有55件申請案，評審團隊歷經數個月的審查，僅有3家公司脫穎而出，競爭格外激烈。

這次獲獎的降血壓用藥Co-Midis Tablets倍壓妥錠80／5mg是台灣第一家上市的學名藥，迄今尚無新的競爭者出現，生達製藥指出，該藥品的設計同時含有臨床常見的兩種降血壓處方成份，分別是Telmisartan與Amlodipine，複方藥品的設計是目前降血壓用藥處方的潮流，方便醫師處方，協助患者更方便服用、更有效的控制血壓，是臨床最新、使用最廣泛的降血壓藥品。

因研發技術門檻高，生達製藥投入3年多時間研發、領證，利用單層基質性複方釋放技術，將兩個主成份混合打錠形成單層錠，減少製程步驟，降低賦形劑使用量，並通過BE臨床試驗證明療效品質，在面對高溫潮濕氣候時，也不會有吸濕的問題。

(中時 )