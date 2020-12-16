中天新聞台12日從有線電視遭下架後，全力轉戰網路世界，持續在YouTube繼續播放新聞和政論節目，主播劉盈秀、鄭亦真先是在播報新聞跳舞和吃漢堡引起熱議，最近更有記者李易璇在《頭條開講》大玩cosplay，網友意見兩極，但她的超反差萌仍令觀眾印象深刻。

昨（15）日晚間有網友在批踢踢實業坊發問，說《鬼滅》有禰豆子，今有璇豆子，問有沒有璇豆子的消息；原來是中天新聞政論節目《頭條開講》在YouTube直播時，主播林嘉源和李易璇豁出去，cosplay超夯動漫《鬼滅之刃》的炭治郎和禰豆子，李易璇咬著竹筒不說話，在來賓後方「飄來飄去」，逗趣模樣令觀眾印象深刻。

記者李易璇在《頭條開講》大玩cosplay，網友意見兩極，但她的超反差萌仍令觀眾印象深刻。(圖/ 摘自中天新聞YouTube)

李易璇咬著竹筒不說話，在來賓後方「飄來飄去」，逗趣模樣令觀眾印象深刻。(圖/ 摘自中天新聞YouTube)

李易璇cosplay「禰豆子」變「璇豆子」網友意見大不同，不少人認為她這樣很可愛，紛紛表示「好萌，可愛萌妹子」、「站在後面超好笑的，像可愛的女鬼」、「有反差萌，端莊女記者扣澀（cosplay）禰豆子」、「真的可愛，快不行了」、「戀愛了」。

但一部分民眾認為新聞台變綜藝台的感覺不太OK，「越來越有綜藝feel」、「真的變綜藝節目了」、「中天484玩開了，一下跳舞一下cosplay」、「主播記者太犧牲了」、「反正其他新聞早就變綜藝了，還不如學中天放飛自我」。

(中時新聞網)