前高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩多次宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，堅決反對萊豬進口台灣，沒想到卻傳出他遭高市警三民二分局「查水表」約談的消息，對此三民二分局表示，他們是接獲上級機關刑事局指示辦案，目前僅通知他到案。

三民二分局表示，蘇偉碩涉嫌違法食品安全衛生管理法，因此通知他到案調查，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，而於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦。

因為相關言論可能涉及食品安全衛生管理法，刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以於7日函交三民二分局依法調查偵辦，而通知書在15日送達，蘇偉碩將於25日抵三民二分局進行筆錄，並說明詳細案情。

提出醫學資料反萊豬竟被政府查水表，引發民眾對箝制言論的恐慌，據了解，17日上午10點，蘇偉碩將在立法院開記者會對外說明，10點半則是國民黨中央出面抨擊，而由於林為洲是在台中披露此事、蘇偉碩戶籍則在高雄，預計台中、高雄藍軍應該也會研議聲援行動。

(中時 )