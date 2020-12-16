以「永保安康」紀念車票打響名號的永康車站，今天舉行新卸任站長交接，新任永康站長曾俊銘的二哥曾俊銘曾清楠，10年前也曾在永康車站服務，兄弟先後擔任永康站場，是高雄運務段轄內首例，傳為美談。

在台鐵服務37年的永康車站卸任站長謝博文，因生涯規畫辦理退休，就職布達典禮今天下午在永康站舉行，由高雄運務段長徐竹平監交。謝博文難掩不捨數度哽咽，「心寬路就廣，不是愛拚才會贏，而是愛贏才要拚」勉勵同仁。

永康車站新站長曾俊銘（右）與卸任站長謝博文（左）進行交接，中為高雄運務段長徐竹平。(曹婷婷攝)

新任站長由林內站站長曾俊銘陞任，巧合的是，其胞兄曾清楠過去曾任永康站長，也是「永保安康」紀念車票推手之一，目前任職嘉義車班主任，有傳承永保安康的意味。

58歲曾俊銘成大附工測量科畢業，他說，當初也曾猶疑該從事什麼工作，當年在二哥曾清楠鼓勵下報考台鐵。家住新營的他，從機務員做起，一路做到站長，在台鐵服務迄已30年。

曾俊銘從三等站林內站長升任二等站永康車站，他笑說，知道他要陞任永康站長，二哥直言「永康車站很辛苦」，言下之意要他考慮清楚，但他認為，人生需要歷練，二話不說接下這個重擔。面對永康車站將進行站體改建、月台增高等硬體工程，他期許，提供旅客更便利的車站空間，提供更好的旅運品質。

(中時 )