波音公司公布一張/A-18E戰機，以跳台起飛的照片，這是今年8月時，在馬里蘭州帕塔克森汀海軍航空站(NAS Patuxent River )的測試，主要的為爭取印度的航空母艦戰鬥機訂單。

航空學家(Theavi Ationist)報導，印度海軍現有超日王號( INS Vikramaditya )1艘航空母艦運作中，明年有望接收維克蘭特號(INS Vikrant)，也就需要合適的艦載戰機。現在印度海軍是操作MiG-29K戰機，但是長期以來一直對其性能不太滿意，希望引進另一種艦用戰機。

波音公司當然想要獲得這筆訂單，旗下也有F/A-18E超級大黃蜂這型傑出的艦載戰機，但是美國航空母艦設有彈射器，F/A-18E也是習慣使用彈射起飛，因此波音必須著手測試，以便瞭解大黃蜂是否有能力以滑跳起飛。

大黃蜂戰機計畫辦公室國際業務測試組（T＆E）的公關員凱莉‧穆恩(Carrie Munn)說：「今年季夏時期，波音找來第23空中測試與評估中隊（VX23)，進行一系列測試活動，展示在滑跳起飛的情況下，F/A-18E的各種載荷配置下的能力。」

T＆E辦公室的主管傑奇‧德沃拉克（Jackie Dvorak）說：「確實是為印度進行跳台測試，通過廣泛而詳盡的測試計劃，來降低任務執行風險。」

當時，印度大使館的代表與海軍副部長助理都有出席了測試，並將測試的資料帶回給印度海軍進行評估。

有趣的是，這並不是大黃蜂戰機首次以跳台飛行。早在1982年至1986年之間，美國海軍就行行過相似的實驗，而且參與實驗的戰機還有F-14雄貓式(TomCat)。其實驗目的是擔心一但與蘇聯發生全面戰爭時，跑道可能遭到重創，戰機可能面臨更短的跑道環境。當年建造了一組金屬起飛坡道，並且可以修改坡度到3度、6度和9度。當坡度達到9度時，起飛距離為112.1英尺(34公尺)，高8.58英尺(2.6公尺)。這場測試總共發射了112架次，其中F-14發射了28次，F/A-18發射了91次。當年F/A-18的最小滑行距離是385英尺(117公尺)，可以有效地將F/A-18的起飛距離縮50％以上。

印度海軍尚未決定要購買一種艦載戰機，包括F/A-18E超級大黃蜂、達梭飆風戰機(Dassault Rafale)與紳寶JAS-39E獅鷲( Gripen E)都是可能選擇。

(中時新聞網)