一顆麻糬比名牌包還貴！一名紅衣女子13日在國道5號蘇澳服務區的《曾記麻糬》購買3顆麻糬，結帳時54元，未料店員竟然一時手誤，將金額打成400萬零54元，開錯發票營業稅差了至少10萬倍，不過女子已經主動聯絡，表示會歸還，店家相當感激，大方送女子「365顆麻糬免費吃」，1年內隨時可以來領取。

店員失誤打出400萬54元的發票(圖/中時資料照)

曾記麻糬日前因18歲的實習店員結帳時，不小心誤觸按鍵，將54元的麻糬，打成400萬54元金額的發票，營業稅將近20萬元，雖有向國稅局核備更正的機會，但也會吃上1萬5000元罰單，讓年輕店員著急的哭了。

此事經過媒體報導，曾記麻糬說，昨（15）日晚上大約8點多，該店家接到當時買麻糬的李姓女子來電，表示她就是400萬發票主人，當時自己也沒注意到發票金額，直到新聞大肆報導，回家翻開一看，居然拿到這張誤開發票，女子笑虧「我真幸運」，也依約現身將發票歸還。

打錯的發票要找回來實在不容易，店家相當感動並重新開發票，送回給李女，而曾記麻糬為了感謝對方，直接將李女升為高級VIP，再送上「麻糬1年份免費吃」，表達對李女的謝意。

(中時新聞網)