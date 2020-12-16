創世基金會經費嚴重短缺，在雲林縣北港朝天宮發起「植愛耶誕樹」認助活動。（張朝欣攝）

創世基金會受疫情影響，植物人安養經費嚴重短缺，雲林縣北港朝天宮16日捐助10萬元並在廟前設置「植愛耶誕樹」，強調愛心不分宗教，目前廟方正舉辦水陸大法會消災除疫，也希望民眾踴躍認助創世，讓北港媽祖與聖母瑪麗亞一起造福世人。

創世基金會16日在北港朝天宮廟埕架起1棵耶誕樹，並準備Q版黑面媽祖與聖母瑪麗亞圖案看板供人合照，中、西宗教元素融合在一起，讓遊客很好奇，詢問之下知道是基金會為植物人家庭所舉辦的「植愛耶誕樹」認助活動，紛紛解囊送愛。

北港朝天宮愛心不落人後，由董事長蔡咏锝、縣議員黃美蘭、縣政府文觀處副處長陳美燕等人代表廟方，將10萬元支票捐給基金會，同時呼籲大家踴躍認助，並來朝天宮耶誕樹拍照、打卡抽好禮。

蔡咏锝、黃美蘭表示，之前曾參與創世基金會的到府為植物人泡澡活動，深刻體會植物人的困境，也感受植物人家屬的辛苦，因此特別與基金會共同舉辦此次活動，希望藉由媽祖的慈悲，一起來幫助植物人與其家屬。

基金會斗六院院長張曉蓉說，斗六院目前服務雲林縣140個家庭，透過舉辦各種活動籌募安養基金，但今年受疫情影響許多活動被迫取消，安養院營運經費銳減、院民衛生用品吃緊，期待大家能到朝天宮認助，在卡片上寫下心願掛在耶誕樹請媽祖庇佑，一起用愛布置「植愛耶誕樹」。

(中時 )