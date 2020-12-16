高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩公開反萊豬，高雄市政府警察局要求到案說明。（圖／摘自我+1臉書）

蘇偉碩反萊豬遭查水表 警局：上級機關指示

長期致力於宣導萊劑毒性以及其對人體影響的精神科醫師蘇偉碩，卻傳出他因不斷反萊豬竟遭「查水表」，高雄市政府警察局通知他25日到案說明，消息曝光後，引發爭論。對此，高雄市政府警察局三民二分局做出回應，他們是接獲上級機關刑事局指示辦案，目前僅通知他到案。

臉書粉絲專頁「我+1」PO出高雄市政府警察局通知書，於12日發文，依《食品安衛生管理法》要求蘇偉碩25日到案說明，並要他準備有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料。

對此，三民二分局進一步指出，蘇偉碩涉嫌違法食品安全衛生管理法，因此通知他到案調查，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，而於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦。

三民二分局說明案件是衛福部告發。

三民二分局表示，因為相關言論可能涉及食品安全衛生管理法，刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以於7日函交三民二分局依法調查偵辦，而通知書在15日送達，蘇偉碩將於25日抵三民二分局進行筆錄，並說明詳細案情。

然而此事爆發後，國民黨團總召林為洲氣到飆粗口「WTF！太扯了！」現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣。

(中時新聞網)