入住溫泉飯店走失 歷經28天紅貴賓「波妞」找到了

走失28天，全鹿野鄉民都在找牠的紅貴賓犬「波妞」，昨天終於找到了，流浪了近1個月，沒有人知道這隻怕生的小狗如何度過，鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，波妞看起來還胖胖的，不過，主人無限疼惜的說：波妞瘦了兩圈。

來自桃園的王小姐於11月18日帶著她的愛寵「波妞」入住台東縣鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店寵物房，隔天吃完早餐，卻發現波妞不見，前兩天，飯店工作人員還有看到小狗在飯店附近，後來就完全失去蹤影，主人每天翻遍附近尋找，飯店還大氣讓王小姐免費住宿7天，就是為了讓王小姐專心尋找波妞，一直到11月26日才退房。

波妞走失後，全鹿野鄉親都熱心幫忙尋找，由於鹿鳴酒店旁有無人機考場，昨天透過無人機發現疑是波妞蹤影，果然中午在距離約2.2公里遠的另一間飯店找到波妞，主人王小姐馬上趕來相認，一眼就認出正是她朝思暮想的波妞。

結束了28天的流浪記，波妞看起來有點狼狽，不過潘貴蘭說，波妞沒變瘦，可能有去吃別人家的狗食；波妞重回主人懷抱的消息，被貼上臉書，不少網友大讚「鹿野人太有愛了」。

(中時 )