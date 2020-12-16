金門縣衛生局赴店家宣導落實豬肉原產地標示。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局萊豬專區QR Code。（金門縣衛生局提供）

萊豬明年元旦大舉攻台，金門縣府選定金城鎮東門臨時市場、模範街、家樂福商圈及金湖鎮公有零售市場，成立4處豬肉原產地標示示範區，協助相關業者避免不知如何標示或未標示而受罰，也提供鄉親選用在地優質肉品的參考。

縣衛生局長李錫鑫昨帶隊協同建設處赴金湖鎮公有零售市場，宣導全面落實豬肉原產地標示，鼓勵攤商多多使用在地國產豬肉，一起守護鄉親健康，也邀集自治會會長陳振福及各市場攤販一起聯署「愛用金門豬肉、拒絕瘦肉精」，協力維護在地產業及鄉親健康。

縣府萊豬專案工作小組也推出一系列食安對策與作為，除邀請農漁會超市、社區共餐及學校等宣示支持選用在地安全肉品，共同維護家鄉食品安全外，近日也成立4處豬肉原產地標示示範區，包括金城鎮東門臨時市場、模範街、家樂福商圈及金湖鎮公有零售市場，提供相關業者參考，避免不知如何標示或未標示而受罰，也做為鄉親選用在地優質肉品的參考。

縣衛生局說明，明年起使用豬肉的餐飲店家須透過標示豬肉原產地相關資訊，讓消費者來選擇肉品，吃得透明、安心，同時也會對各販售端加強抽驗及成立網站「專區」公告抽驗結果，希望消費者多多愛用本地的生鮮肉品，既安全健康，又能減碳愛地球做環保。

(中時 )