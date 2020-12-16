大武派出所於日前接獲通報，1名梁姓男子不知去向又無法取得聯繫，家人非常擔心他出意外，所以報警協尋，經過警方派員冒雨尋找，終於在大武南興村尋獲，化解一場虛驚。

警員黃昱翔接獲失蹤人口協尋通報後，不畏風雨騎乘警用機車在轄區內查找通報車輛，最後在南興村一間便利商店前攔停到疑似梁男的車輛，經過查詢駕駛人確實就是他後，警方立即請他一同返回派出所，辦理撤尋作業，同時也趕緊聯繫家屬報平安。

住在台東市年約51歲的梁男表示，他是因開車送貨而離家，後來因時間太晚乾脆借宿在朋友家，未告知家人，再加上他沒接到家人的電話，導致家人才擔心他是否發生意外，才會報警協尋；對於這場誤會梁男感到有點不好意思，並說非常感謝員警熱心服務。

大武所副所長杜信諭說，每位協尋對象都是家人最深的牽掛，驚方竭盡全力協助每個家庭找到家人，提醒民眾若出門務必要讓「厝內人」知道，才能讓家人放心！

(中時 )