民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統對於日前攸關國防部預算遭刪減、「潛艦國造」預算被凍結等風波不以為然；據轉述，具有中常委的立委雖然在會中向總統解釋來龍去脈，但蔡總統「不買單」，在會中嚴肅表示，國防自主是政府重要政策，民進黨團應捍衛。

立法院外交及國防委員會在11月22日、12月2日審查海軍司令部所屬明年度預算，總預算達105.16億餘元的潛艦國造案，民進黨立委羅致政、國民黨江啟臣主張凍結10億元，國民黨立委溫玉霞提議凍結20億元，國民黨立委呂玉玲則提案凍結2千萬元，國民黨立委馬文君主張凍結50億元，凍結近半。

不過此項預算凍結案，引發蔡英文總統關注；句轉述，民進黨今中常會，立法院黨團總召柯建銘報告完後，蔡英文總統主動提起國防部預算遭刪除、凍結一事；與會的中常委立委隨即向總統解釋來龍去脈。

由於提案凍結的，還包括民進黨自家立委，據轉述，總統非常嚴肅且很關心說，大家都是同一個黨，雖然處於行政、立法等不一樣的位子，但希望大家能表現對重大政策時，要有執政黨態度在。

據轉述，與會立委也趕緊解釋，因為海軍說，可接受凍結十億元凍結；但是蔡總統覺得非常困惑，覺得怎會這樣？也有與會立委說，當時因為國防預算審的蠻順利，大家不想破壞這樣氣氛。

據轉述，對於與會立委中常委解釋，蔡總統似乎「不買帳」，並嚴肅表示，這是國家重大政策，這是件大事，民進黨團應該要捍衛。

(中時 )