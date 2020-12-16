民進黨今中常會，會中報告「當前水情及因應對策」；身兼黨主席蔡英文總統表示，水資源的珍貴。她要呼籲防疫期間民眾勤洗手的同時，也不要忘了要節約用水。

此外，今中常會報告人之一，前台灣自來水公司董事長郭俊銘表示，把石門水庫的水完全供應給桃園，同時也拉一條20萬噸專管到新竹。包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅都很關心這個進度。 如果來得及的話，竹科今年限水的危機會比較小。林智堅則希望能不能趕在年底前完成。總統則請政委黃致達，政院要加速這個進度。

民進黨發言人謝佩芬轉述總統裁示，今年台灣非常罕見沒有颱風登陸，全台降雨偏少，近期中南部各水庫的蓄水量都在持續下降當中。政府已經成立「抗旱中央應變中心」，在明年梅雨季節來臨前的枯水期間，務必要全力穩定民生及產業供水，確保民眾用水無虞。

總統表示，在今天的報告中提出許多對策及建議，請政委帶回行政院做檢討。報告中提到的「水鄉型社會」的韌性家園，來解決台灣長期水資源失調的問題。不論是哪一種對策或建議，都必須要中央與地方的通力合作，同時也要更多民間社會的力量共同完成。

總統強調，民眾除了要有省水的概念外，政府也必須要有一套永續的水資源規劃發展政策，利用科技的力量讓水資源的保存、調度和整體用水效能更加完善。

郭俊銘會後受訪表示，常委都非常關切缺水問題，還好3年前台水就開始啟動北水南送。包括，以前桃園、新北市都是由石門水庫供水，現在改由翡翠水庫供水。

郭俊銘也說，3年前也開始大量做高屏溪伏流水工程，現在高屏溪每天可以反送17萬噸水給台南。他則建議擴大伏流水工程，包括台中也可以把石岡水壩上流的伏流水取水工程。這些工程都不是馬英九時代規劃的，而是這幾年民進黨執政後才開始做的。

郭俊銘也建議，要長期追蹤防淤隧道工程，尤其在九二一或八八水災後，異重流發生頻率較高。雖然現在產生頻率降低，但也要長期追蹤。

(中時 )