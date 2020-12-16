出身嘉義縣義竹鄉的禮客集團董事長翁素蕙（中），明年為嘉縣357個村里爭取保留每個村里10個村里平安箱名額，16日由嘉義縣長翁章梁（右二）致贈感謝狀。（呂妍庭攝）

出身嘉義縣的禮客集團董事長翁素蕙（中），明年為嘉市84個村里爭取保留每個村里10個村里平安箱名額，16日由嘉義市長黃敏惠（右三）致贈感謝狀。（呂妍庭攝）

市府上午邀請里長舉行「與里長喝咖啡」村里平安箱說明會。（呂妍庭攝）

村里平安鄉分二次分別在11月16日及12月16日發送給義竹鄉的貧窮邊緣戶家庭。（呂妍庭攝）

村里平安鄉分二次分別在11月16日及12月16日發送給義竹鄉的貧窮邊緣戶家庭。（呂妍庭攝）

全球定位股份有限公司2012年開發「行動村里平台」，幫助弱勢邊緣戶解決困境，全家便利商店2019年也加入這項計畫，出身嘉義縣義竹鄉的禮客集團董事長翁素蕙為回饋家鄉，先是替義竹和嘉市爭取共3000箱平安箱，現又把範圍擴大到嘉義縣、市全村里，每村里各10戶名額，要善用社會資源照顧自嘉人。

有感社會資源須有效整合與分配，全球定位公司 2012年開發「行動村里平台」，「村里平安箱」是「行動村里公益平台」從2014年起針對邊緣戶有物資需求、卻無法取得政府補助的困境，所設計的「社會創新」方案，6年來已累計發出10萬箱平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭。

而全家便利商店也從2019年11月起加入平台計畫，目前在全國3700多家全家便利商店，都可以捐平安箱、申請平安箱及領取平安箱，十分方便，因疫情關係，申請者不斷增加，在資源有限情況下，本身是嘉義縣義竹同鄉會理事長的翁素蕙發揮愛心，為嘉市和義竹各爭取了250個名額，每戶可領取6分平安箱。

考量還有很多鄕鎮的邊緣家庭需要幫助，翁素蕙再次向主辦單位爭取，將保留嘉義縣市每個村里10個名額，每戶4箱，依每箱市價700元計算，預計可再提供近1000萬元物資給嘉義縣，200多萬給嘉義市。

市府上午邀請里長舉行「與里長喝咖啡」村里平安箱說明會，並由市長黃敏惠致贈感謝狀給村里平安箱的提供和連結單位，黃敏惠感謝翁素蕙、全球定位股份有限公司執行長林攸信以及全家便利商店，表示透過說明會讓大家知道有平安箱的資源，請大家善用在需要的民眾上，大家共同努力，讓嘉義市變得更不一樣。

嘉義縣長翁章梁表示，翁素蕙年輕時候就到台北打拚，事業有成，特別結合平台透過村里長一起來幫助家鄉邊緣戶家庭；嘉義是一個有情有義的地方，很多鄉親雖然離開故鄉，但還是有很多人為了感念家鄉的感情，都會回來幫忙他們小時候長大的故鄉，這是一件具有教育功能的好事。

(中時 )