江國賓、江宏恩在《天之驕女》高手過招。（三立提供）

江國賓、江宏恩在三立台灣台八點檔《天之驕女》上演「台版無間道」，兩人首次諜對諜飆演技，讓觀眾看了大呼過癮。江國賓飾演黑白兩道通吃的企業家，江宏恩則是日本返台黑道老大，兩人因一次生意合作，江宏恩認為江國賓出賣他，導致他被警察通緝，無路可逃的他只好偷渡到日本，多年後回台，江宏恩誓言報仇雪恨，於是兩人展開精彩「龍虎鬥」。

江國賓、江宏恩早年曾一同主持行腳節目《台灣探險隊》，之後在戲劇上也時常碰到，沒想到兩人直到《天之驕女》才真正第一次正式演對手戲，兩大巨頭「正面對決」，讓網友覺得很像電影《無間道》，兩人在劇中鬥智、比狠、玩心機，江宏恩表示能和江國賓同台飆演技「演起來很過癮」。

近年常飾演反派的江宏恩笑說：「我沒有把這次的角色看成反派，我只想著如何超越上一個角色。」這次劇情安排余秉諺演他的兒子，兩人相差八歲，問到要如何調整狀態，才能讓自己看起來有個這麼大的兒子的爸爸，他開玩笑說：「沒別的，就是我的基因還不錯！」

江國賓戲中飾演黃玉榮、余秉諺的爸爸，是個標準的兒子控，但其實兩個兒子都不是他親生，而他卻渾然不知，網友戲稱「你的兒子不是你的兒子」，他也揶揄自己的角色是「幫別人養小孩專門戶」。

江國賓戲裡是兒子控，但在家卻是標準嚴父，他表示，讀高二的女兒之前都由大姊幫忙照顧，直到去年才開始跟他一起住，透露女兒跟他相差36歲，所以平日生活要想盡辦法找話題聊，以免有代溝，也跟女兒先表明要18歲才可以交男朋友，但是不能這麼早結婚，「如果懷孕，一定會叫她拿掉」。

江國賓認為，女生在15-20歲的年紀容易為愛昏頭，20-25歲會覺得為了愛一切是值得的，直到25歲以後就會開始後悔，「到那時女兒會覺得為什麼當初爸爸不阻止我」，好在女兒現在也沒心思放在異性身上，還是以課業為重，他常告訴女兒：「我沒辦法24小時跟著妳，所以妳要學著獨立。」也會時常提醒自己，不要對女兒這麼嚴格。

(中時 )